Tutti in maschera per il Carnevale dei bambini a Ponderano FOTOGALLERY

Non ha deluso le aspettative il Carnevale di Ponderano dedicato ai bambini che si è svolto sabato 22 febbraio. Tutti in maschera, i piccoli presenti insieme alle loro famiglie hanno sfilato per le vie del paese. Giunti alla Casa di Riposo, hanno omaggiato gli ospiti con alcuni dolcetti, per poi proseguire al Centro Sociale per la merenda. La giornata si è conclusa con il Gran ballo dei bambini.

Domenica 23 febbraio la festa è proseguita con la mitica fagiolata preparata dalla banda del paese G. Rossini. I cittadini hanno potuto gustare e portarsi a casa il piatto cucinato nei paioli al Centro Sociale di via Mazzini.