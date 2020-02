Alla Bessa il carnevale da "Autentici Romani"

Sabato 29 febbraio nell'area attrezzata della Bessa si terrà un carnevale da autentici romani. Alle 18 fidate guide vi accompagneranno per una breve passeggiata serale tra le pietre del parco e per la visita dell'ecomuseo dell'oro. E’ consigliato di portare torce e scarpe adeguate.

Alle ore 20 dello stesso giorno, cena romana al Decumano Maximo di via Debernardi 52 a Zubiena. E' consigliata la presenza di impeccabile abito romano, insieme ad un piatto tipico dell'antica Roma da condividere con i commensali. I Plebei Vermognesi premieranno l'ABITUM e il CIBUM più idoneo all'epoca e offriranno pastasciutta all'Amatriciana per lauto banchetto a seguire.

Per la partecipazione è gradita la conferma telefonando ad Augusta Lucilla 3348757013. Domenica 1 Marzo, dalle 12 in poi, verrà distribuita la FAGIOLATA TRADIZIONALE E VEGANA. Dalle 14 iniziano i GIOCHI DA ROMANI con spostamento nell'area attrezzata della Bessa. Le centurie che arriveranno già formati in gruppi di 4-5 e in autentico abito Romano, riceveranno preziosa premiazione in pagliuzze d'oro. Per ulteriori informazioni: 393-1985042, famigliadellaserra@libero.it