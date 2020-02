Ailoche, divertimento e grande festa per il primo anno dei Pasticceri Pasticcioni

Il fantastico gruppo dei Pasticceri Pasticcioni ha festeggiato sabato il suo primo compleanno e come sempre è stata una festa con gran divertimento e soprattutto grandi leccornie a fine pomeriggio. Malgrado l'influenza abbia acciaccato un po' il gruppo, i bambini sono arrivati sabato presso la sede della Proloco Ailoche armati di mattarello, ciotola e tanto entusiasmo pronti per preparare il dolce tipico del periodo carnevalesco: le chiacchiere! La Pasticciona Laura, affiancata in sala da Elisabetta e in cucina da Elda con Andrea, ha seguito i piccoli Pasticceri nella preparazione dell'impasto e della forgiatura delle chiacchiere, poi portate in cucina a friggere dalle mani adulte esperte.

I sorrisi dei bambini l'hanno fatta da padrone, tra mani impastate e farina sui faccini concentrati nella preparazione. Una volta preparate tutte le chiacchiere imbiancate di zucchero a velo sui vassoietti dei pasticceri, la Pasticciona Laura ha fatto fondere più di 2 kg di cioccolato per preparare i grissini ricoperti di cioccolato e codette di zucchero colorate. Così dopo 3 ore di divertimento e mani in pasta i piccoli Pasticceri sono tornati a casa a far degustare a mamma e papà le prelibatezze preparate. “Un grazie – spiegano gli organizzatori - ai genitori che aiutano lo staff e i bambini durante le preparazioni e al Carrefour di Borgosesia”.