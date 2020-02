Si è insediato il nuovo questore di Biella, Gianni Triolo

"Arrivo da Pisa -commenta Triolo- una città molto particolare, vivace e eterogenea, con Università di livello, uno scalo aereo importante e altre realtà industriali. Biella e diversa con peculiarità dettate dal tessile. Avrò modo di conoscere meglio nel futuro questa città e la sua provincia".

La famiglia del neo questore rimarrà a Pisa e la sua prima impressione del biellese è molto buona. "Mi sembra di aver notato un clima di ospitalità -prosegue-, quindi sono sicureo che mi troverò a casa mia. Vogliamo essere attenti come amministrazione e far conoscere il nostro operato cercando di migliorarci per un rapporto sempre più proficuo con i cittadini".

Gianni Triolo giunge in città in un momento molto particolare, quale l'emergenza nazionale per il Covid 19. "L’attenzione Coronavirus è alta -continua il questore- ma non abbiamo allo stato attuale situazioni di allarme. In questo momento stiamo monitorando il territorio e non sussistono motivi di allarme particolare". Nel futuro dovrà gestire manifestazioni importanti come l'Incoronazione della Madonna a Oropa e possibilmente il raduno degli alpini nel 2022 e per i quali ha avuto solo parole di elogio. "Sono benvoluti e al loro interno hanno organizzazione invidiabile". Al questore Triolo la nostra redazione augura una buona permanenza a Biella e un proficuo lavoro.