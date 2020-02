Pallamano, Vigliano di scena a Cavour. Tecnico Lugli: “Dimostrata abnegazione”

Riuscita e apprezzata l'organizzazione della manifestazione di domenica 23 febbraio a Cavour dove la società del Vigliano ha partecipato schierando una formazione Under 13. Sono stati disputati ben sei incontri, che hanno visto il gruppo soccombere nel punteggio, ma non nel morale, affrontando formazioni più esperte. Da segnalare l'esordio assoluto del giovanissimo Lorenzo De Marco in categoria, con i compagni e le compagne che lo hanno coinvolto nel gioco.

Questo il commento del tecnico Simone Lugli:" Siamo partiti molto contratti nelle prime due partite, poi ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a prendere coraggio, sviluppando anche alcune buone collaborazioni in attacco e in difesa. Molti dei partecipanti lavorano in palestra con noi da inizio gennaio e addirittura Lorenzo è con noi da solo una settimana. Bene anche Paolo Brera e Fabio Stoppini Ed Dami che hanno portato il giusto tasso di esperienza e tranquillità agli altri componenti della squadra. Complice il fine settimana di vacanza per carnevale, molte erano le assenze ma siamo riusciti comunque a schierare una formazione e questo è ciò che per noi ora conta. Chi è sceso in campo ha dimostrato buona voglia e tanta abnegazione per migliorare. Segnalo anche che al termine della manifestazione, le nostre ragazze hanno partecipato ad uno stage della rappresentativa regionale Under 15, sfidando alcune esperte ex atlete di serie A".