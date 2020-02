New Generation Taekwondo, ricco bottino con 6 medaglie a Genova FOTO

Domenica 23 febbraio si é disputata a Genova la decima edizione del Trofeo Lanterna, gara di combattimento dedicata alle categorie dei più piccoli (esordienti e cadetti), che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti e di oltre 50 società.

Nonostante la mancanza di alcune società lombarde e venete per le recenti ordinanze precauzionali, la gara si è svolta nel migliore dei modi regalando emozioni ai piccoli atleti in gara e alle loro famiglie. I tecnici Stefano Moi e René Pellegrini della New Generation Taekwondo hanno accompagnato in gara 7 giovani atleti di diverse età e categorie, alcuni di loro al primo debutto in gara, il bottino è di 1 oro, 3 argento e 2 bronzo. Camilla Zhucova di Borgomanero (cadetti A, categoria rosse-nere) e Selvaggia Bortolan di Roasio (cadetti B, categoria bianche-gialle) hanno conquistato entrambe il secondo posto nelle loro categorie con performance tecniche positive e dimostrando grande concentrazione: Camilla ha vinto la semifinale con un bel vantaggio e si è fermata in finale contro una atleta di esperienza, Selvaggia ha vinto due incontri e si è fermata in finale contro una delle avversarie più forti in circolazione della sua categoria.

Non mancano le soddisfazioni per i più piccoli della società, i grandi protagonisti di questa giornata: la biellese Agnese Coda (esordienti A, categoria bianche - gialle) vince la medaglia di argento alla sua prima gara; conquistano la medaglia (bronzo) anche i giovanissimi Stefano Borrini e Luca Cosentino (al loro primo esordio) nella categoria esordienti B (bianche -gialle). Arriva a un passo dal podio il piccolo Giulio Bortolan (esordienti B, bianche -gialle), mentre Luca Lovisetto (cadetti B, verdi-blu) ha vinto la medaglia d’oro a tavolino e ha sostenuto un’amichevole in cui ha dimostrato tecnica, crescita e impegno. Assenti purtroppo i piccoli Leonardo Manachino e Aurora Bevilacqua per motivi di forza maggiore.