Ippon 2 Karate a segno, medaglie all'Open Internazionale di Toscana

Lo scorso fine settimana, nella splendida cornice del Palagolfo di Follonica, si sono tenuti gli Open Internazionali di Toscana, gara valevole per il Ranking Nazionale FIJLKAM, a cui hanno partecipato più di 1600 atleti di 295 società. Gli atleti della Ippon 2, allenati dal maestro Feggi, che non perdono occasione per confrontarsi in importanti competizioni, hanno affrontato brillanti prestazioni conquistando 2 medaglie d'argento con Alessandro Demargherita negli Under 21 ed Elisa Merlin negli Under 14.

Demargherita, dopo aver eliminato due temibili avversari, ha ceduto per un punto allo scadere del tempo nella finale contro un forte atleta campano. Merlin, dopo aver vinto quattro combattimenti ed eliminato anche la vicecampionessa italiana, è approdata all'incontro finale contro una forte atleta calabrese alla quale ha tenuto testa con padronanza, cedendo solo agli ultimi secondi.

Alessio Durante, partecipando con la squadra regionale Piemontese, ha disputato quattro combattimenti e non ha superato l'ultimo solo per decisione arbitrale. Tommaso Barberis, Chiara Bagarin e Stefano Coppa hanno condotto una bellissima gara affrontando più combattimenti con atleti che poi hanno conquistato il bronzo. Buone anche le prove di Axel Aglietti, Elisa Botta, Greta Tarabbo e Giulio Giacobbe. Purtroppo ancora assente per infortunio Jacopo Botosso che avrebbe dovuto gareggiare come componente della squadra regionale.