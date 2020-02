Cross Cascina Torta, Iannone e Ghedini dominano la corta. La 6 km a Gulmini FOTOGALLERY

Sono stati 157 gli atleti che ieri mattina, 23 febbraio, hanno partecipato alla 16esima edizione del Cross Cascina Torta nell'omonima cascina di Vigliano. La corsa era sia competitiva che non competitiva, con un percorso da 4 chilometri in entrambe le modalità e un altro da 6 soltanto agonistico, oltre alla gara dedicata alle categorie giovanili.

Primo sul podio maschile della 4 chilometri Mauro Iannone dell'Ugb, seguito al secondo posto da Bruno Bedana del GS Fulgor e da Tiziano Berra dell'Atletica Candelo. Tra le donne, successo di Samanta Ghedini del GS Zegna. Dopo di lei due portacolori del Gaglianico '74: Anna Greppi (seconda) e Carmela Valli (terza).

Sulla 6 chilometri, che ha visto la partecipazione di soli uomini, ha dominato Marco Gulmini dell'Atletica Santhià. In seconda piazza Giulio Curatitoli della Uisp Biella; sul terzo gradino del podio Ermes Zonca dell'Atletica Valsesia.

A fine competizione i runners si sono riuniti per un buon rinfresco preparato dagli organizzatori, per poi assistere alle premiazioni. Infine, è stato consegnato il trofeo in ricordo di Norberto Rovere alla squadra più numerosa presente, La Stronese, mentre a sorteggio è stato consegnato un premio in onore di Giuseppe Scarlatta.