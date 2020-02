Coronavirus, rinviata la serata informativa della Lega Abolizione Caccia

A causa ordinanza Regione Piemonte sul Coronavirus, l'incontro Lac viene rimandato a data da destinarsi. Era stato organizzato per mercoledì 26 febbraio nella biblioteca di Cigliano una serata informativa su guardie zoofile e venatorie volontarie per le province di Biella, Vercelli, Torino e Alessandria. L'incontro organizzato dalla Lac (Lega per l'abolizione della caccia) si proponeva di iscrivere volontari a tutela della natura e degli animali.