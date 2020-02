Coronavirus, Pella: "Collaborazione sindaci é massima: no allarmismi e informazione costante ai cittadini"

“La collaborazione di sindaci e territori nel rispetto delle ordinanze disposte e nell'opera di costante aggiornamento e informazione é massima. Collaboriamo infatti con le Regioni e le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, con senso di responsabilità e unità di impegno, come i Sindaci d'Italia dimostrano ogni giorno nell'assistere i propri cittadini e come ci é stato richiesto anche dal Presidente Mattarella nel suo appello di ieri. Tutte le forze politiche del Paese hanno prestato ascolto all'appello di unità rivolto dal Presidente del Consiglio Conte e dovranno continuare a farlo”. Queste le parole del deputato e vicepresidente vicario nazionale Anci Roberto Pella.

“Ciascun Sindaco sta agendo in maniera seria e coordinata, evitando allarmismi e garantendo il massimo supporto ad Autorità sanitarie, Forze Armate e Protezione Civile che ringrazio enormemente per l'operato che stanno conducendo con prontezza e determinazione – prosegue Pella - Per fronteggiare e contrastare il rischio di diffusione del virus é necessario essere prudenti e scrupolosi e invitare i propri cittadini a seguire le indicazioni contenute nel Decalogo elaborato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità: semplici regole che proteggono la nostra salute e quella di chi ci circonda”.