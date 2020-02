Coronavirus, nel Biellese i funerali non verranno celebrati in chiesa. Stop anche alle Sante Messe

Una nota apparsa sulla pagina internet della Diocesi di Biella annuncia le direttive impartite almeno fino a sabato 29 febbraio compreso. "Il Vescovo di Biella mons. Roberto Farinella, dopo la pubblicazione delle direttive della Regione Piemonte, in costante contatto con le Autorità Civili e con la Conferenza Episcopale Piemontese, consegna le seguenti disposizioni valide fino alle 24 di sabato 29 febbraio:

Sono sospese le celebrazioni delle Sante Messe in tutte le parrocchie e chiese della Diocesi, così come le attività pastorali che prevedono la presenza di gruppi di persone.

Le chiese rimangano aperte con preghiera di svuotare le pile dell’acqua benedetta.

Le celebrazione delle esequie avverrà, con i parenti più stretti, al Camposanto prevedendo poi, in un futuro, la Santa Messa di suffragio. Si chiede ai pastori e ai fedeli di intensificare il senso di responsabilità che nasce dalla comune appartenenza alla famiglia umana per allontanare ogni allarmismo e favorire unione e aiuto vicendevole.

In questi giorni la chiesa inizia il cammino quaresimale: siamo chiamati a vivere con radicalità il dettato evangelico 'quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto' (Mt 6,6). In queste ore, la preghiera dei cristiani dovrà essere resa ancora più autentica dai segni del digiuno e dell’elemosina, vissuti intensamente, con gesti concreti e tangibili. I presbiteri sono invitati a celebrare la Santa Messa senza popolo, in spirituale comunione con tutti i fedeli, utilizzando il formulario del Messale 'per qualunque necessità' laddove le norme liturgiche lo consentono.

Alla Vergine Maria, Regina del Monte di Oropa, a santo Stefano e ai patroni delle nostre comunità affidiamo quest’ora di incertezza: domandiamo la loro intercessione per i malati e il personale sanitario che in queste ore, coraggiosamente, sta affrontando l’emergenza e chiediamo il dono della sapienza a tutti coloro che hanno responsabilità per il bene delle comunità locali e della Nazione. Ulteriori indicazioni potranno giungere in seguito, seguendo lo sviluppo della situazione".