I Giovani Democratici di Biella invitano la cittadinanza sabato 29 febbraio alle 18 alla Camera del Lavoro di Biella in via La Marmora 4 all’evento “Il Futuro dei Giovani: Scontro o Confronto Generazionale?”. Vi sarà un primo momento di scambio con Ermanno Rondi (Unione Industriale), Lorenzo Boffa Sandalina (CGIL), Andrea Valentini (CNA GIOVANI) e Marco Minetto (Istituto IARD), seguito da un ampio spazio di dibattito, nel quale il pubblico potrà liberamente rivolgere i propri dubbi ai relatori.

Fare parte dei Giovani Democratici significa discutere e cercare di trovare delle soluzioni. Discutere ed interrogarci sul perché l’Italia soffra, da vent’anni a questa parte, di una crisi di rappresentanza che si traduce poi in un disinteresse, una diffidenza, una disaffezione nei confronti della res publica. Questa crisi di partecipazione è ancora più evidente fra i più giovani. Quei giovani, categoria privilegiata e allo stesso tempo abbandonata al suo destino, in un mondo che cambia ad una velocità inesorabile, e che sembra non voglia dar loro gli strumenti adatti a vivere, piuttosto che sopravvivere.

Dalle elezioni si sono seguite molte riflessioni, culminate poi nella volontà di organizzare un evento che mettesse a confronto chi questa situazione si trova a subirla, più o meno passivamente, e chi invece ne è, almeno in parte, responsabile. Lo scontro/confronto generazionale, come da molti è stato ribattezzato, non si propone come scontro/confronto in sé e per sé; quello è solamente un mezzo utile ad arrivare ad un fine più alto, quello contenuto nella premessa iniziale. Saremo infatti soddisfatti se riusciremo far rendere conto ai giovani biellesi che esiste un problema che riguarda tutti loro, indipendentemente dal colore politico, che l’instabilità e l’incertezza del loro futuro è caratteristica trasversale al colore della pelle, al titolo di studio e alla classe di appartenenza.

Abbiamo la pretesa di suscitare in loro, quel sabato pomeriggio, un desiderio di tornare ad aggregarsi, di fare massa critica, di voglia di battersi per i propri diritti e ideali. Non sappiamo se ci riusciremo, ma siamo giovani, e siamo idealisti. Sappiamo che a leggere queste righe, molti si sentiranno indispettiti e avranno parole poco lusinghiere per noi, per questo lasciamo la nostra mail demogiova.biella@gmail.com e ricordiamo che facciamo riunioni periodiche. Siamo aperti al confronto con tutti, anche aspro, qualora il fine sia di trovare un modo per migliorare la vita a tutti.In chiusura, vi invitiamo a seguirci sui nostri social. Sappiamo essere meno seriosi e più divertiti e divertenti delle parole di questo comunicato stampa, “senza perdere l’allegria”.