Città per le donne: mese di marzo dedicato alla donna

La Consigliera di Parità della provincia di Biella Carlotta Grisorio, in collaborazione con la Provincia di Biella ed i membri del Tavolo "Una città per le donne", ha realizzato anche quest'anno il calendario del mese di marzo per festeggiare tutte le donne del territorio.

E' un calendario ricco di eventi: mostre, spettacoli teatrali, incontri a tema, rassegna cinematografica, musica, libri. L'iniziativa nasce dalle sempre più forti sinergie createsi all'interno del Tavolo Una città per le donne che si è arricchito di nuove gradite presenze e rappresentanza di attori del pubblico e privato sociale che si occupano di donne nell'accezione più ampia. Per il quarto anno consecutivo è stata realizzata una grande rassegna di appuntamenti, per tutti i gusti e tutte le età, per donne e uomini del territorio.

"Le iniziative proposte vogliono rappresentare un omaggio alla figura della donna - spiega Carlotta Grisorio – ed essere l’occasione per un costruttivo confronto e lo snodarsi di sinergie fra tutti coloro che quotidianamente si adoperano per trasmettere una cultura di parità di genere e di antidiscriminazione”. Ci saranno eventi su tutto il territorio; anche nei comuni che hanno sempre dato il proprio contributo ai lavori del tavolo come Vigliano Biellese, Candelo, Occhieppo Inferiore, Cossato, Ponderano, proprio nell'ottica di una sempre maggiore capillarizzazione sul territorio degli eventi, fatte salve le possibili variazioni legate alle ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Piemonte circa le misure di contenimento del Coronavirus.

Chi desiderasse visionare il calendario, può trovare i manifesti a Biella, nei vari spazi dedicati, sui territori, sulla pagina Facebook della Consigliera di Parità e anche sul sito e sulla pagina Facebook della Provincia di Biella. CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA