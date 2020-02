Dal Nord Ovest - Incidente in campagna, un uomo in codice rosso

Incidente, nella giornata di lunedì, sulle colline di Lozzolo dove un uomo, 70enne, è stato schiacciato da un albero mentre era impegnato in alcuni lavori. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento: soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale e ricoverato in codice rosso a causa del traumi riportati.