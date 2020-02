Lavoro nero, appalto illecito. Bar gelateria nei guai. Sanzioni per 22mila euro

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Biella, congiuntamente personale ispettivo Inps, a conclusione accertamenti a carico di un pubblico esercizio di bar/gelateria situata nel basso Biellese, accertavano che venivano utilizzati 3 lavoratori assunti da altra società di prestazione di servizi a favore delle imprese, attraverso la sottoscrizione di un appalto risultato non genuino. Premesso che l’appalto è un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro, nel caso in esame si rilevava invece la totale assenza degli elementi sostanziali e formali dell’appalto configurandosi così un interposizione illecita di manodopera a carico dello pseudo appaltatore ed una conseguente utilizzazione illecita a carico dello pseudo committente.

Nell’appalto l’appaltatore non si deve limitare ad inviare i propri dipendenti presso l’azienda committente affinchè svolgano una qualsivoglia attività lavorativa per conto di essa, ma deve avere organizzato i mezzi necessari e deve soprattutto aver assunto il rischio d’impresa come richiamato dalla normativa. In definitiva un appalto e’ genuino quando l’appaltatore non risulti essere un intermediario ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito. Nel caso specifico la società appaltatrice, ormai nota in ambito nazionale, mascherava un interposizione illecita di manodopera in quanto ha solamente messo a disposizione della società bar/gelateria mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali non hanno mai avuto contatti diretti con la stessa che si è limitata solo a formalizzare i rapporti di lavoro senza sostenere colloqui che sono avvenuti direttamente con la società pseudo committente.

Inoltre si accertava che la somministrazione di lavoro veniva posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o in violazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori, denunciando, nel caso in esame, all’Inps imponibili contributivi decisamente inferiori rispetto a quanto riportato nel libro unico del lavoro (busta paga) configurando una somministrazione/utilizzazione fraudolenta. Altresì si accertava che i lavoratori oggetto dell’appalto erano già stati avviati al lavoro all’interno del locale bar/gelateria in prova senza alcun contratto e da considerarsi quindi “in nero”.

Per quanto sopra venivano comminante sanzioni amministrative nei confronti dello pseudo appaltatore e pari a euro 5.500 e nei confronti dello pseudo committente/utilizzatore pari ad euro 9.100. Si procedeva inoltre al recupero contributivo pari ad euro 7.916 a carico del predetto utilizzatore. A entrambi i soggetti sanzionati veniva prescritto di cessare la condotta illecita che comporterà il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente con conseguente contestazione dell’ammenda. Avviata d’ufficio la procedura per la regolarizzazione dei rapporto di lavoro.