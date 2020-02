Biella, apprezzamenti alla fidanzata. Scazzottata ai giardini Zumaglini

Non sono chiare le cause, probabilmente per i soliti futili motivi, che hanno scatenato le ire di un ragazzo nei confronti di un'altro personaggio. Il bilancio della scazzottata dell'altro giorno, alle 17,30 nelle vicinanze della fontana dell'Orso ai giardini Zumaglini, ha lasciato sul campo un ferito, colui che aveva fatto apprezzamenti a una ragazza solita a passeggiare con il cane nei vialetti.

La reazione del fidanzato è stata veemente: qualche cazzotto preciso che ha steso il "rivale". I testimoni hanno allertato le forze dell'ordine: una pattuglia della Squadra volante della Polizia, una dei Carabinieri e una della Polizia locale oltre all'ambulanza del 118, sono giunte a porre fine all'animata discussione. Saranno i prossimi giorni a stabilire se il ferito sporga denuncia per lesioni.