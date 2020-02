Mosso ricorda l'eccidio del 1944

Mosso ha ricordato l'eccidio di Santa Liberata avvenuto il 21 febbraio 1944 coinvolgendo le scuole. Morirono i partigiani che stavano lottando per la Resistenza, con loro un soldato australiano e uno neozelandese che si erano affiancati nella lotta. La cerimonia organizzata con gli studenti della scuola media di Mosso - Pettinengo e la classe quinta della scuola primaria è stato un momento molto importante per il ricordo di cosa è avvenuto nei nostri luoghi in passato.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Gianni Garbaccio, che all'età di 14 anni assistette alle fucilazioni e ai rastrellamenti dei soldati tedeschi. Sono intervenuti il vicesindaco e l'assessore alla cultura di Valdilana, che ha ricordato ai ragazzi l'importanza di scegliere di stare sempre dalla parte giusta. Inoltre era presente un rappresentante Anpi e la rappresentante del consolato