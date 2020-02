Lasciti solidali, la brochure di AIMA Biella per saperne di più

Che cos’è un lascito solidale, chi può farlo e come. E’ per rispondere in maniera semplice a queste domande ricorrenti che AIMA Biella ha deciso di preparare una piccola guida.

E’ uno strumento pensato per tutti coloro che vogliono farsi un’idea generale dell’argomento e, al di là della brochure, AIMA mette la sua esperienza e competenza adisposizione di chi sceglierà di approfondire il tema, anche grazie ad alcuni profesionisti con cui collabora da tempo.

Per ritirare una copia gratuita della brochure ci si può rivolgere alla segreteria del centro Mente Locale in via Gramsci 29 a Biella, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

La brochure “In Memoria. Guida ai Lasciti” è stata realizzata con due preziose collaborazioni editoriali: lo Studio Anna Fileppo per la parte grafica e il fotografo ritrattista Damiano Andreotti, che ha curato la realizzazione delle immagini.

Per la redazione dei contenuti AIMA si è avvalsa anche del parere dell’avvocato Stefania Fontana, consigliere e tesoriere della sezione di Biella dell’Ordine degli Avvocati.

La campagna informativa avviene inoltre col patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato che ha “vidimato” il prodotto editoriale con il proprio logo ufficiale. La campagna sui lasciti solidali si aggiunge ai tanti progetti che AIMA Biella, in trent’anni, ha messo in campo per realizzare il suo grande sogno: aiutare le persone affette da decadimento cognitivo a non sentirsi più sole, a trovare dentro di sé e attorno a sé gli strumenti per dare un senso, anche alla malattia, e vivere in pienezza.

«Lascito è una parola declinata al futuro» dichiara Franco Ferlisi, presidente di AIMA Biella. «Significa lasciare agli altri i propri beni perché diventino bene comune. Per noi significa la possibilità di continuare la sfida difficile che abbiamo intrapreso per prevenire l’Alzheimer e relegarlo a un fine vita sempre più lontano. Un lascito solidale ci permetterà di continuare a dare voce e forza a chi, ogni giorno, celebra la devozione verso le persone care ammalate e dare un senso alla suprema dignità nell’affrontare il dolore di chi si perde e di chi resiste».