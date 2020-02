Il nuovo corso per Aspiranti Volontari della Croce Rossa di Cavaglià

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Cavaglià organizza un nuovo corso per aspiranti volontari, in partenza presso la sede del Comitato in Via Giuseppe Pella 6/A LUNEDI’ 16 MARZO 2020 alle ore 20.30.

L’avvio delle lezioni sarà preceduto da una serata di presentazione GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 alle ore 20.30 in cui verranno illustrati i contenuti del corso e le attività che il Comitato svolge sia sul proprio territorio di competenza ma anche a livello regionale/nazionale. Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno un po’ di tempo libero e vogliono impiegarlo a favore di chi ha bisogno, a chi vuole mettersi in gioco ed imparare cose nuove o semplicemente a chi è mosso dalla curiosità di conoscere il mondo di Croce Rossa. Per diventare Volontari è previsto un corso di accesso della durata di diciotto ore, in seguito sono previsti specifici corsi di formazione e specializzazione a seconda delle attività (trasporto infermi, emergenza 118, ecc...).

“Aiutaci ad aiutare” è da sempre un nostro motto, diventare Volontari per essere al fianco di chi ne ha bisogno. Possono iscriversi e partecipare al corso tutti i cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, con almeno quattordici anni di età. Per i ragazzi con età compresa tra i quattordici e i trentadue anni non compiuti è possibile anche far parte della componente “Giovane” del Comitato.

E’ possibile preiscriversi al corso di accesso registrandosi sul portale CRI “Gaia” www.gaia.cri.it , oppure per maggiori informazioni rivolgendosi presso la sede di Cavaglià in Via Giuseppe Pella 6/A, chiamando lo 0161/96160, oppure inviando un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato di Cavaglià”.