Biella, aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola Marconi

Sono iniziati nella mattinata di oggi i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola secondaria di primo grado Marconi di Biella. L’importo complessivo dell’intervento è di 1 milione 760 mila euro con accesso al finanziamento di Finpiemonte e attraverso il bando regionale per l’efficienza energetica. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Didaco di Andria con un ribasso del 27,1%. I lavori prevedono la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di un nuovo cappotto esterno, il rifacimento della copertura e posa di nuovo impianto fotovoltaico. Nel contratto previsto anche un intervento per le facciate sud, nuove luci a led e nuove controsoffittature. Le lezioni potranno proseguire in concomitanza con l’avanzamento del cantiere.