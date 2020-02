Tre giorni di festa con il camp di Carnevale di In Sport Biella

Vacanze scolastiche di carnevale? Al centro sportivo Massimo Rivetti di Biella torna il Camp per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio gli animatori di In Sport accoglieranno i piccoli ospiti dalle 7,30. Al mattino attività motorie e corso di nuoto, pranzo con pasto completo servito dal bar piscina e al pomeriggio compiti per i più grandi e riposino per i piccoli. Per concludere in bellezza il pomeriggio, laboratori di Carnevale, giochi e merenda, prima del ritorno a casa con termine delle attività alle 17,30 uscita entro le 18,30.