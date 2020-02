Scuola Pallavolo Biellese spazza Rabino Sport Val Chisone e vince 3-0

“Gara perfetta sotto ogni punto di vista. Tutti hanno giocato bene dando un fantastico contributo”. Non nasconde la soddisfazione il coach Federico Barazzotto, all’indomani della sfida esterna con Rabino Sport Val Chisone che ha visto la Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese aggiudicarsi la vittoria finale con il punteggio di 3 a 0. “Nessuno ha ottenuto un risultato come questo nel loro fortino - analizza il coach - a riprova della grande prova di maturità di tutta la squadra. I nostri avversari sono partiti alla grande ma siamo riusciti a contenere le loro velleità offensive per tutto l’arco di gara”.

Ricino e Frison superlativi ma anche chi è subentrato ha dato il suo meglio, come Brusasca e Rastello. Per i biellesi si tratta del terzo successo di fila che vale il 4° posto solitario, a sole 4 lunghezze dal secondo posto. Sognare è lecito, tenendo i piedi sempre ben piantati a terra. “Settimana prossima avremo in casa l’ultima in classifica: se sapremo interpretarla per il verso giusto potremo distanziarci dalle inseguitrici”.

Rabino Sport Val Chisone – Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese 0-3

Parziali: 21-25, 16-25, 23-25

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Frison 5, Guala 18, Ricino 17, Gallo 4, Marchiodi 4, Bagnasco 7, Vicario L. In panchina : Brusasca 2, Rastello 0, Roncati NE, Roa NE, Silvestrini NE. All. Barazzotto.