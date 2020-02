Pallavolo, la bonprix Teamvolley cede a Savigliano per 3-0

Da Savigliano la bonprix TeamVolley esce con la terza sconfitta stagionale. La sedicesima giornata di serie C finisce 3-0 per le cuneesi (parziali a 14, 15 e 17).

La sfida era già difficile, ma si è complicata con l’assenza di Letizia Gualinetti, una giocatrice capace di far giocare meglio tutte le altre compagne (Zatta in panchina, ma non è stata rischiata, anche se ormai è guarita). Coach Fabrizio Preziosa schiera Biassoli in palleggio con opposta Loro Piana; Balzano e Peracino in banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma.

Le biancoblù ci hanno capito poco, andando sotto in tutte le frazioni. Nel primo spazio a Fabbro e nel secondo cambio in cabina di regia con Daffara. Nel terzo avanti 8-11, la bonprix ha subito un parziale di 5-0 che ha definitivamente spento la luce.

VBC SAVIGLIANO - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-14, 25-15, 25-17

Tabellino bonprix TeamVolley: Biassoli 1, Loro Piana 3, Balzano 6, Gaito 8, Peracino 6, Daffara 0, Fabbro 0, Cimma L1, Perissinotto 0, Gualinetti n.e., Barbonaglia 2. All. Preziosa.

Il commento del coach Fabrizio Preziosa

“Non ci siamo proprio presentati in campo. Abbiamo sbagliato dall’approccio al match, senza ragionare e senza riuscire a forzare. La poca intensità difensiva è costata cara e non mi è andata giù questa sconfitta. Avevo chiesto maggior responsabilità e un passo avanti al gruppo per sopperire all’assenza, pesante, di Gualinetti. Ma non ho avuto le risposte che mi aspettavo. Stiamo pagando anche l’impossibilità di allenarci al completo e se il ritmo in settimana cala, diventiamo più facili da affrontare”.