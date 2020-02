La Biellese sconfitta in casa, 0-1 contro Borgomanero. Fulgor pareggia contro Alicese FOTO

Partita deludente per la Biellese, che oggi pomeriggio ha sfidato in casa la Accademia Borgomanero. 0 a 1 il risultato del match, con il goal di Kouadio che ha stabilito la vittoria degli avversari. Pareggio invece per la Fulgor Ronco Valdengo, che sempre in casa ha chiuso 1 a 1 contro l'Alicese Orizzonti.

Risultati del 21° turno

Pont Arnad Evanco vs Stresa 2-0

La Biellese vs Accademia Borgomanero 0-1

FR Valdengo vs Alicese Orizzonti 1-1

Rivoli vs Aygreville 0-2

Pro Eureka vs Borgaro Nobis 0-1

Città di Baveno vs LG Trino 0-2

Ro. Ce. vs La Pianese 1-2

Borgovercelli vs Oleggio 1-0

Classifica

Pont Arnad Evanco 45

Borgovercelli 40

Aygreville 39

Ro. Ce. e Borgaro Nobis 36

Alicese Orizzonti e La Pianese 33

Accademia Borgomanero e Oleggio 26

La Biellese 25

Stresa e LG Trino 24

Rivoli 21

Pro Eureka 19

Città di Baveno 18

FR Valdengo 15