In serie D il Botalla Formaggi subisce ancora un ko: 3-0 contro il Rivalta

Il girone di ritorno continua a non regalare soddisfazioni al Botalla Formaggi TeamVolley. Nella sedicesima giornata del campionato di serie D le giovani biancoblù cedono all’Union Rivalta per 3-0 (parziali a 15, 10 e 26). Coach Busancano si affida all’inizio a Lisa Fornasier in palleggio, con opposta Beatrice Biasin, centrali Caramori e Gaia Fornasier, attaccanti Levis e Silvestrini, libero Rastello.

Partita subito in salita per le ospiti che, ancora in trend negativo di risultati, vedono le avversarie ulteriormente rinforzate dalla presenza di alcuni elementi provenienti dalla serie B. L'avvio è punto a punto per la prima parte del set d’apertura, poi l’Union prende il largo, scavando un divario di punti importante fino al 25-15. Seconda frazione ancor di più a senso unico a favore delle padrone di casa che con ottimi turni di battuta tengono in scacco la ricezione TeamVolley: 25-10 il finale. Nel terzo parziale coach Busancano prova a cambiare la formazione e il nuovo assetto tiene botta con le forti torinesi, ancora alto il numero di errori delle biancoblu, soprattutto in battuta, ma la gara si accende.

L’Union scappa via a metà parziale, il Teamvolley la riprende sul finale, annulla un match point per poi avere un set point a propria disposizione, ma non lo sfrutta, finendo così per il subire il break delle padrone di casa, che per 28-26 si impongono e chiudono il match.

"Un vero peccato perchè la vittoria del set avrebbe potuto allungare l'incontro – dice il tecnico del TeamVolley -. Ci sarebbe anche servito per dare un segnale di ripresa in questo momento di difficoltà della squadra. Tra sette giorni non si rientra tra le mura di Lessona, ma sarà ancora trasferta, questa volta a Caluso contro la Foglizzese".

UNION RIVALTA - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-15, 25-10, 28-26

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier L.0 , Lorenzon 0, Silvestrini 7, Biasin B. 8, Levis 3, Caratti 2, Rebecca Melotti 6, Rachele Melotti 6, Fornasier G. 1, Caramori 2, Rastello (L), Fantini 0, Ippolito (L). All. Busancano.