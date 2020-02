Coronavirus, sospese per precauzione tutte le gare di campionato regionale

"In ottemperanza al disposto federale e per maggior cautela, vista la situazione in continuo aggiornamento ed evoluzione, in attesa di nuove comunicazioni, vengono sospese tutte le gare di tutti i campionati regionali maschili e femminili senior e giovanili di oggi domenica 23 febbraio che si svolgono nell'intera Regione Piemonte". A comunicarlo con una nota stampa ufficiale è la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Le gare in Valle d'Aosta si svolgeranno invece regolarmente.