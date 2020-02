Dalla Regione maggiore sostegno per partecipare alle fiere zootecniche

Per favorire le aziende agricole a partecipare alle fiere e ai concorsi zootecnici, in particolare a carattere locale e in zone marginali, la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’Assessore regionale all'Agricoltura, cibo, caccia e pesca, ha approvato la delibera che stabilisce a partire dal 2020 la copertura fino al 100% dei costi ammissibili.La copertura riguarda le spese di iscrizione, le spese di viaggio e di trasporto degli animali, che le aziende di settore affrontano per partecipano alle fiere.

Per l’Assessore regionale all'Agricoltura si tratta di un importante aiuto da parte della Regione innalzando il limite dal 70% - come previsto dal bando regionale per l’erogazione di contributi a progetti e iniziative promozionali - al 100%. Inoltre l’innalzamento al 100% risponde alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.702/2014 che indica che l’intensità degli aiuti può arrivare al 100% dei costi ammissibili.