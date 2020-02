La scuola coinvolge il territorio con progetti di educazione ambientale

Premio in memoria di Marco Zanotti L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha bandito per il secondo anno il concorso in memoria di Marco Zanotti, rivolto alle scuole del primo ciclo e dedicato al tema dell’ambiente, molto attuale e vicino alla sensibilità̀ giovanile. Nel nostro istituto i ragazzi della classe 1 c della scuola media Leonardo da Vinci e 4b della primaria Capoluogo, ormai abituati a lavorare insieme in progetti di tutoraggio (i ragazzi più grandi diventano tutor per quelli più piccoli), hanno preparato un progetto dal titolo “ HELP ME: UN TWEET DAI BOSCHI”. Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono Regis Enrico, Arale Manuela e Falcone Ivonne che hanno deciso in fase progettuale di puntare l’attenzione proprio sul territorio biellese che ha un patrimonio boschivo che copre circa il 50% della superficie, ed è attraversato da più di 2000 km di percorsi ciclopedonali con annesse decine di aree pic-nic strutturate.

Il progetto, nato da attività di tutoraggio in essere tra la scuola primaria e secondaria, reso possibile da collaborazioni con enti presenti sul territorio, contribuisce a proteggere l’ambiente e preservare le risorse naturali attraverso la costruzione di “casette per gli uccellini”, realizzate con materiale riciclato, che supportate dalla tecnologia diventano punti di monitoraggio e salvaguardia ambientale. I ragazzi, mossi da curiosità̀ cognitiva, analizzando situazioni ed eventi e sviluppando capacità di risolvere problemi, hanno lavorato insieme per uno scopo comune, negoziando e cooperando per la costruzione di casette interattive che abbiano una duplice funzione: studio e osservazione della fauna ornitologica del territorio da un lato, e tempestiva rilevazione di incendi dall’altro.

Il progetto è piaciuto così tanto che il professore di arte del nostro istituto, Giuseppe Vaccaro, ha voluto dedicarci due bellissime illustrazioni. La cerimonia di premiazione e di commemorazione è avvenuta il 21 febbraio presso l’Istituto Gae Aulenti di Biella alla presenza della Ministra della Pubblica Istruzione On Lucia Azzolina e del Direttore Generale MIUR per il Piemonte Dr.Fabrizio Manca. Presenti anche i dirigenti delle scuole biellesi e la famiglia di Marco Zanotti. Nella foto il momento della premiazione con la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cossato Gabriella Badà, gli insegnanti e alcuni alunni in qualità di rappresentanti delle classi coinvolte.