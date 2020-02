Coronavirus, annullato l'appuntamento con Elettra Lamborghini a Gli Orsi di Biella

"Date le notizie delle ultime ore, è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali". La notizia ufficiale è arrivata poco fa "una decisione doverosa - si legge nella nota - nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsti la prossima settimana".