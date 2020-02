Valdilana: Toccato dallo specchietto di un'auto in transito, ciclista in codice giallo

Incidente stradale ieri mattina, 22 febbraio, nella Galleria tra Valle Mosso e Mosso a Valdilana. Per cause ancora da accertare, un ciclista sarebbe caduto rovinosamente a terra dopo essere stato toccato dallo specchietto di un'auto in transito. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma le due condizioni non sono ancora note. Ora spetta alle forze dell'ordine stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.