Valdilana: Incendio di una canna fumaria a Soprana

Allarme stamattina per un incendio canna fumaria a Valdilana. L'intervento ha visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone. A dare l'allarme i proprietari di una casa a Baltigati, nella municipalità di Soprana. Le fiamme hanno interessato soltanto la canna fumaria. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni, le fiamme per fortuna non hanno interessato parti del tetto.