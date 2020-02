Tetto in fiamme a Gaglianico, le operazioni dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un incendio divampato intorno alle 17 di oggi, 23 febbraio, in un'abitazione di Gaglianico. Dai primi riscontri pare che il rogo sia partito dal sottotetto coinvolgendo una parte del tetto, probabilmente a causa di un barbecue lasciato acceso. Attualmente i Vigili del Fuoco stanno operando con i carabinieri per scoprire la natura delle fiamme. Nessuno dei residenti sarebbe rimasto coinvolto nell'accaduto.