Tentano il furto in auto mentre il proprietario va a fare una passeggiata al Tracciolino

Brutta sorpresa ieri mattina, 22 febbraio, per un escursionista che al ritorno da una passeggiata al Tracciolino si è ritrovato la macchina scassinata. Dai primi riscontri pare che i malviventi si siano allontanati a mani vuote: probabilmente sono riusciti ad aprire la vettura ma non hanno trovato nulla da rubare. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, a cui il malcapitato non ha potuto far altro che rivolgersi una volta scoperto l'accaduto.