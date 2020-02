Rapina con il botto a Verrone, asportato bancomat in via Zumaglini FOTO

Una rapina studiata nei minimi dettagli si è consumata nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio a Verrone, in via Zumaglini. Ad essere preso di mira il bancomat della Banca Sella, che i malviventi hanno fatto esplodere per poi asportare numerosi cassetti corazzati. Uno scoppio violento, che ha provocato danni anche all'interno della filiale. "Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso" commenta il vicesindaco Giordana Ceccato. "Fino alla conclusione delle opportune verifiche, non sapremo dire le dinamiche dell'accaduto".