Incendio boschivo al confine tra Biellese e Vercellese, in corso le operazioni di Vigili del Fuoco e Aib

Sono in atto dalle 13 circa di oggi, 23 febbraio, le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato in una zona impervia nel comune di Postua, in una zona tra la provincia di Biella e quella di Vercelli. Ad intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo e un'altra dei colleghi del distaccamento volontario di Ponzone valdilana, insieme ai volontari AIB della valsessera e vercellesi, coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco (Dos). Sul posto sta operando l'elicottero della Regione Piemonte: la zona è impervia e difficoltosa da raggiungere con mezzi terrestri. Intanto, uomini del 115 e Antincendi boschivi sono in contatto con i rispettivi Ispettori Provinciali per eventuali richieste.