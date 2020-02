Coronavirus: si fermano le università in Piemonte e tutte le scuole di ogni ordine e grado VIDEO

"Per una settimana a partire da domani, salvo differenti indicazioni, vengono sospese in tutti gli atenei del Piemonte lezioni, esami e sessioni di laurea". Lo ha annunciato il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna dopo i primi contagi da Coronavirus in Piemonte.

Ma lo stesso provvedimento è stato adottato in Piemonte anche per tutte le altre scuole di ordine e grado, sempre a partire da domani e sempre per una settimana.