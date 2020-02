Coronavirus, anche all'ospedale di Ponderano attiva la tenda del Coordinamento di Protezione Civile FOTO

Risulta attiva dalle 20 di questa sera, 23 febbraio, la tenda del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile montata di fronte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano. "Una volta consegnata all'Asl locale - spiega il responsabile del Coordinamento biellese Cleto Canova - la nostra presenza è richiesta soltanto per smontare la tenda o ripristinarla in caso di problemi alla struttura. Anche a Biella come in tutte le province della Regione, verrà utilizzata per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato. Prima di entrare al Pronto soccorso, infatti, i pazienti verranno sottoposti al tampone per essere indirizzati verso il percorso sanitario più appropriato".