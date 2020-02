Calcio, Villaggio Lamarmora-Chiavazzese partita agitata: Tra fischi e insulti vola un pugno

Partita agitata quella che si è giocata ieri pomeriggio, 22 febbraio, nel campo del Villaggio Lamarmora tra l'omonima società e la Chiavazzese. Una gara, valevole per il campionato Under 15, che già prima del fischio d'inizio si è rivelata problematica: i dirigenti delle due squadre hanno richiesto da subito l'intervento della Questura di Biella perché alcuni ragazzini avevano sfondato la rete del campo per cercare di entrare senza pagare il biglietto. Una volta all'interno, hanno insultato gli avversari per tutto il corso della partita, pare insieme ad alcuni genitori, tutti tifosi della società Villaggio Lamarmora.

Il peggio è accaduto a fine partita: un gruppo di giovani (alcuni tesserati Villaggio Lamarmora, altri amici degli sportivi) ha aspettato i ragazzi dell'altra squadra fuori dagli spogliatoi; poi uno di loro, incappucciato, ha sferrato un pugno a uno dei calciatori della Chiavazzese e si è dileguato senza lasciare traccia, mentre il malcapitato preso di mira si è ritrovato con un labbro spaccato.

Il giovane è stato successivamente identificato da un agente libero dal servizio, al quale i genitori del ragazzo si sono rivolti; nei prossimi giorni gli stessi sporgeranno denuncia. Il giovane responsabile dell'aggressione, comunque, non risulta iscritto alla società Villaggio Lamarmora.