Poesia sarda a Biella: “Miradas/Considerazioni” in Limba

Martedì 25 febbraio, ore 21:00, laboratorio linguistico a Biella - uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca contemporanea - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo

Questo sonetto rappresenta uno stato d'animo, dove da una parte appare l'amarezza per inimicizie, dolori e delusioni per mancanza di verità nei rapporti umani; dall'altra, l'invito ad allontanarsi dal male, cercando nella vita valori e, soprattutto, guardare la bellezza del creato, rimarcando che la vita è breve come “un’affacciata alla finestra”.

Miradas

In custas baddes de piantu infustas

Non s'agat sintzera umanidade,

Regnat sovrana sa disamistade

S'idet in paga zente cosas giustas.

Sì amarguras mastigas e gustas

Perdet valore fintzas s'onestade,

Ca sa bandela de sa libertade

No est mantesa da manos robustas.

Ma non tenzas ne iras ne rancores

Sa vida est de braccone un accherada,

Chirca dultzuras e bonos sabores.

Ne a su male cuntzedas bintrada..

Mira de sa natura sos colores

Cun sa bellesa da Deus criada;

Non siant vanos nobiles suores.

Tore Spanu / 2019

Considerazioni

In queste valli bagnate da lacrime

Non si trova sincera umanità

Le inimicizie regnano sovrane

In poca gente si intravedono cose giuste.

Se mastichi e gusti le ingiustizie

Anche l'onestà perde il suo valore

Perché la bandiera della libertà

Non è mantenuta da mani robuste.

Ma non avere né ire né rancori

La vita è un’affacciata alla finestra,

Cerca cose buone con i suoi sapori

Non concedere al male di entrare

Guarda la natura i suoi colori

Con tutta la bellezza da Dio creata

Non siano inutili sacrifici fatti.