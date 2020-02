Dopo anni di attesa Stephan Elsner ottiene la cittadinanza italiana

Il giuramento alla Costituzione ha messo fine al l'iter durato parecchi anni per motivi burocratici. Questa mattina, 23 febbraio, il direttore generale di bonprix Stephan Elsner ha ottenuto la cittadinanza italiana con una cerimonia nella cornice del comune di Valdengo, di fronte al sindaco e parlamentare Roberto Pella. Con lui hanno giurato anche i figli Chiara e Luca, nati e cresciuti in Italia. "Benvenuto - ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook - è un onore averti come concittadino nel nostro bellissimo comune di Valdengo".