Cena di gala e targhe di riconoscimento, Aci Biella premia i suoi campioni del 2019 FOTOGALLERY

Si sono svolte venerdì sera, 21 febbraio, le premiazioni dei campioni biellesi affiliati Aci Biella che hanno ottenuto risultati di rilievo nel corso del 2019. A fare da cornice alla serata il Circolo Sociale di Biella, teatro di una cena di gala a cui sono susseguite le premiazioni. Presenti in sala, oltre al presidente del club Andrea Gibello che ha personalmente consegnato le targhe di riconoscimento agli sportivi, anche il sindaco di Biella Claudio Corradino, il promotore del Rally Lana Corrado Pinzano e il campione Piero Liatti, vincitore del Rally Montecarlo 1997.

Tra piloti e navigatori, sono stati 22 i fuoriclasse biellesi che nel 2019 hanno ottenuto un titolo nazionale nelle varie discipline: rally moderni e storici, regolarità e fuori strada. “Ci sembrava giusto, fin dall’inizio del nostro insediamento, rendere onore almeno una volta all’anno ai risultati dei campioni licenziati Aci Biella” commenta il presidente Andrea Gibello. “Per questa edizione abbiamo deciso di spostare la serata delle premiazioni dalla sede Aci al Circolo Sociale, proprio per rendere onore in maniera importante ai nostri campioni, che ogni anno aumentano sempre di più”.

Circa una novantina i presenti alla serata di gala, e non solo biellesi: “Alcuni - conclude Gibello - sono giunti anche da fuori regione, proprio perché molti dei nostri tesserati provengono da altre zone come Lombardia e Veneto. Questo mi fa particolarmente piacere e non può che essere per noi motivo di orgoglio”.

Ecco l’elenco dei premiati 2019.

CAMPIONE ITALIANO VELOCITA’ FUORISTRADA

Alberto GAZZETTA (pilota) – Denis CORTESE (navigatore)

CAMPIONE ITALIANO VELOCITA’ SU GHIACCIO 4 rm e CAMPIONE ITALIANO RALLYCROSS

Gianluigi GALLI

CAMPIONE ITALIANO RALLY AUTO STORICHE 1° RAGGRUPPAMENTO

Alberto GALLI (Navigatore)

CAMPIONE ITALIANO RALLY AUTO STORICHE 2° RAGGRUPPAMENTO

Marco BERTINOTTI (Pilota)

CAMPIONE ITALIANO RALLY AUTO STORICHE FEMMINILE

Ornella BLANCO MALERBA (Navigatore)

CAMPIONE ITALIANO RALLY AUTO STORICHE SCUDERIA

RALLY&CO

VINCITORE ASSOLUTO COPPA ITALIA RALLY e COPPA Cl. R5 Campionato WRC Rally

Corrado PINZANO (Pilota)

COPPA Cl. R5 Campionato WRC Rally

Marco ZEGNA (Navigatore) - Roberta PASSONE (Navigatore)

COPPA Over 55 Campionato Italiano Rally

Patrizia PEROSINO (Pilota) – Veroniva VERZOLETTO (Navigatore)

TROFEO NAZIONALE Gr. N Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

Andrea PIZZATO (Pilota) – Paolo GAZZETTA (Navigatore)

TROFEO NAZIONALE Gr. A Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

Marco TONELLA (Pilota)

TROFEO NAZIONALE Gr. FIF Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

Paolo MAGAGNATO (Pilota) – Sergio CALLEGARI (Navigatore)

TROFEO NAZIONALE Gr. 2 Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Dino VICARIO (Pilota) – Marina FRASSON (Navigatore)

TROFEO NAZIONALE Gr. 1-3 Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Luca VALLE (Pilota) – Cristiana BERTOGLIO (Navigatore)

COPPA Cl. TC 2 1600 Campionato Italiano Rally Auto Storiche e COPPA Cl. TC 2 1600 Trofeo Rally Sto. 2° Zn

Franca REGIS MILANO (Navigatore)