Biella: Sulla I.E.T.A. il presidente di Cosrab Gabriele Bodo Sasso chiarisce

Riciclo della plastica: in tutto il mondo se ne parla e il problema tocca anche Biella. È importante fare delle scelte oculate perché il mal costume del non riciclo continua a contaminare l’ambiente. Tra le varie iniziative in Italia sono state concepite delle macchine “mangia plastica”, connotate all’interno di più ampie isole ecologiche, dove il pubblico può inserire gli indifferenziati e, in alcuni luoghi, ricevere anche un bonus.Anche a Biella, e precisamente presso l'ecocentro di via per Candelo, ne era stata installata una: il Presidente di Cosrab Gabriele Bodo Sasso chiarisce il perché è stata dismessa.

“Era stata inaugurata il 5 aprile scorso presso l’Ecocentro Cosrab di Via per Candelo. Sembrava una bella novità, anche perché la IETA (Isola Ecologica Tecnologicamente Avanzata) era stata costruita per la raccolta di diversi tipi di rifiuti come materiali in plastica rigida, rae, pentolame, metalli da cucina, cialde del caffè, latte di vernici, pile e bombolette spray ma ora è stata dismessa. Alla base di questa scelta, è stata fatta una valutazione ben precisa. Cosrab avrebbe dovuto procedere al pagamento di ulteriori 26 mila euro (Iva esclusa) per acquistarla, e visto quanto poco è stata utilizzata nel giro di otto mesi, ci sembrava poco opportuno procedere alla spesa. Il precedente Cda aveva negoziato un contratto di noleggio per 15 mesi a 2.440 euro al mese, per un totale di 36.600 euro, di cui solo la metà sarebbe stata tenuta in considerazione come riscatto. Di conseguenza, facendo i conti, 18mila euro sarebbero andati persi e i restati invece sarebbero valsi come acconto sulla macchina. In aggiunta Cosrab avrebbe dovuto pagare altri 26mila euro IVA esclusa per completare l’acquisto della I.E.T.A. e la macchina sarebbe venuta a costare un totale di ben 68.320 euro!”.

“In base alla valutazione di costo/beneficio, abbiamo scoperto che i dati raccontano di un utilizzo, in otto mesi, da parte di sole 205 persone e 227 accessi, per un totale di 420 conferimenti e 1,14 tonnellate raccolte – continua Bodo Sasso – Se si pensa che nel 2019 abbiamo smaltito circa 27.800 tonnellate di rifiuti, i conferimenti dello I.E.T.A.avrebbero rappresentato lo 0,04% con un costo di quasi 70 mila euro, ed è, ovviamente, fuori da ogni logica”. Una decisione, quella di acquistare l’Isola Ecologica Tecnologicamente Avanzata, presa durante l’ultima delibera del Cda precedente.

“La delibera di acquisto di questa apparecchiatura è stata fatta il 3 di ottobre del 2019, quando il giorno seguente, 4 ottobre, veniva eletto il nuovo Cda – aggiunge il neo eletto presidente di Cosrab - È stata una decisione sulla quale il nuovo Cda si è trovato subito in totale e unanime disaccordo; inoltre ci sono macchine simili e più funzionali che costano esattamente la metà della I.E.T.A. che oltretutto è un prototipo.

"Una spesa davvero troppo elevata, a fronte dell' ininfluente afflusso di cittadini per utilizzarla, quando in realtà ci sono altri interventi più urgenti da portare avanti.“Non vogliamo spendere soldi pubblici per comprare una macchina che ha raccolto solo lo 0,04% dei rifiuti prodotti nel 2019 – sottolinea Gabriele Bodo Sasso – Al momento come Cda di Cosrab stiamo ridisegnando tutto quello che è l’ampliamento dell’Ecocentro di Biella, intervento necessario che ci spinge a soprassedere, al momento, sull’eventualità di sostituire la I.E.T.A. con un macchinario alternativo”.

Nel frattempo i lavori per l’espansione dell’Ecocentro in via per Candelo sono stati bloccati per via di problemi di cedimento del terreno: “L’attuale Ecocentro si trova dislocato sopra la vecchia discarica del biellese e c’è un serio problema di tenuta del terreno, per cui stiamo valutando una zona limitrofa, dove non avremmo più neanche il problema del sottopasso – termine Bodo Sasso – Per questo pensare di rimettere in piedi la I.E.T.A. non avrebbe, per ora, alcun senso”.