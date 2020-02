AIB Biella: Tempo di elezioni. Nuovo direttivo e riconferma del Caposquadra Gianpaolo Ruberti

Si sono concluse le operazioni di voto per eleggere nella squadra AIB Biella Orso le nuove cariche del consiglio e per il ruolo di caposquadra operativo. Nove sono i volontari eletti in assemblea per il direttivo:

Rodolfo Gilardi, Presidente e legale rappresentante, Davide Veronio vice Presidente, Debora Gilardi, Tesoriera, Cristian Gilardi Segreterario, Catia Ciccarelli, Alessandro Zani, Filippo Ferrarotti, Stefano Brutto e Mario Gilardi consiglieri.

Riconfermato Gianpaolo Ruberti per il ruolo di Caposquadra operativo che guiderà per un altro quadriennio i volontari sulle operazioni di spegnimento e sugli interventi in cui saranno chiamati ad operare.