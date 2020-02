A Vigliano partono i lavori al Municipio: rifacimento del tetto e tinteggiatura esterna

A partire dal 24 febbraio avranno inizio i lavori di rifacimento del tetto e di tinteggiatura esterna del palazzo municipale di Vigliano Biellese, affidati all’Impresa F.ll D’Ambrosio Srl di Sagliano Micca. Il ponteggio sarà installato su tutto il perimetro dell'edificio salvaguardando l’accesso agli uffici da via Milano e da piazza Roma; l’ufficio protocollo sarà accessibile attraverso l’ufficio anagrafe al piano terra.

Lo spazio per la sosta in Piazza Roma sarà forzatamente ridotto per l’area di cantiere; saranno tuttavia opportunamente mantenuti - e individuati da apposita segnaletica provvisoria - i posti riservati alle persone con difficoltà motorie.

Dal 28 febbraio, in relazione all’installazione del ponteggio lungo via Marconi, sarà istituito il senso unico nella stessa via Marconi verso Candelo/superstrada.

Pertanto, giungendo a Vigliano da Candelo e dalla superstrada, i mezzi pesanti verranno dirottati su via delle Fabbriche nuove o su via Lungo Cervo; le auto potranno proseguire su via Marconi fino all’incrocio con via Canuengo (direzione Scuole Medie). “Ci scusiamo anticipatamente per il disagio – spiega l'amministrazione comunale – ma assicuriamo che saranno poste in atto tutte le misure atte a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e a contenere la durata dei lavori nel tempo più breve possibile”.