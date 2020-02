Sicurezza e prevenzione, incontro a Strona con i Carabinieri

Si è svolto a Strona nella sala consiliare del comune di Strona un incontro pubblico organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Vallemosso/Valdilana finalizzato all'informazione periodica del cittadino in merito alle strategie attuabili per prevenire i reati di maggior allarme sociale.

Durante l'incontro si è parlato di consigli pratici per la prevenzione dei furti/rapine, dell'utilizzo del numero unico di emergenza, delle varie attività svolte dall'Arma. L’incontro ha voluto costituire un momento di informazione e di confronto, al fine di consolidare le "buone pratiche" e di capire quali sono i punti di criticità da superare. In questi anni la nozione di sicurezza è sempre più attuale e le forze dell’ordine organizzano la propria azione anche in base ad un nuovo parametro: la “sicurezza percepita”.

Il comandante dei Carabinieri ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le forze di polizia, amministrazioni e cittadini per organizzare un' adeguata risposta alla domanda di sicurezza da parte della collettività. Nel corso dell'anno verranno organizzati altri momenti di incontro e confronto con l'Arma dei Carabinieri perchè la sicurezza passa anche attraverso momenti formativi e di confronto reciproco che aiutano il cittadino a tutelarsi e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per difendersi dalle insidie del quotidiano.

“L'amministrazione comunale di Strona lavora e collabora con tutte le forze di polizia – spiega il sindaco Davide Cappio - in particolare con la stazione Carabinieri di Vallemosso che ringrazio per il prezioso servizio svolto a tutela della collettività”.