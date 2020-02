Teens Cossato fa 18, Kolbe sconfitto 81-54 al Pala BonPrix 

Vittoria stagionale numero 18 per il Fanton Cossato: il Teens non fa sconti e lascia solo le briciole al Kolbe Torino, sconfitto 81-54 al Pajetta nonostante le assenze di Guelpa e Castagnetti. Dopo un inizio super (17-5 a metà del primo quarto), Murta e compagni si concedono qualche disattenzione difensiva e permettono agli ospiti di restare in partita (40-28 alla pausa lunga).

Nel terzo quarto però la squadra di Bertetti spinge decisa sull’accelleratore e semina gli avversari: un grande Santarossa (22 punti con 10/11 al tiro, 9 rimbalzi e 38 di valutazione) trascina i compagni nel parziale di 27-14 che chiude la sfida. Il Teens manda 9 giocatori a segno, quattro in doppia cifra. “Una delle nostre migliori partite stagionali - commenta coach Bertetti nel post match - Abbiamo difeso a tratti molto bene e, nonostante l’emergenza infortuni delle ultime settimane, la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo fatto un altro piccolo passo verso il nostro grande sogno, ma la strada è ancora lunga”.

Da segnalare nel quintetto base di Kolbe ben quattro ex di Pallacanestro Biella: le guardie Pietro Danna e Jacopo Farris e le ali Alessandro Di Micco ed Enrico Marotto. Nel prossimo turno Cossato giocherà in trasferta a Pinerolo, partita in programma venerdì 28 febbraio alle 21,15. All'andata il Teens vinse 88-58 al Pala BonPrix.

Fanton Teens Cossato-Kolbe Torino 81-54 (22-15; 40-28; 67-42).

Cossato Bergamaschi 14, Alberto 11, Maffeo 6, Cerri 4, Santarossa 22, Chiavassa 10, Dotti, Murta 8, Squizzato 2, Castagnetti ne, Brusasca, Corongiu 4. Allenatore: Gianpiero Bertetti.