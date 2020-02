Festa della Neve a Sestriere, presenti anche alunni di Cavaglià e Mongrando FOTO

Giovedì 20 febbraio si è svolta a Sestriere la seconda giornata della 67° Festa della Neve, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi di Cavaglià e di Mongrando. La prima giornata, dedicata agli Istituti di Istruzione Superiore, si è svolta il 7 febbraio, sempre nella splendida località piemontese del Sestriere, che ha accolto la nostra Festa con un sole tiepido e piste innevate in modo ottimale. In realtà si tratta di un ritorno, a Sestriere, dopo molti anni di lontananza, ed abbiamo ritrovato con piacere un’ottima accoglienza, come d’altra parte è sempre successo con le località dove abbiamo deciso di recarci, come Bardonecchia e Champoluc, solo per citare le ultime due.

Orietta Gazzetto, coordinatrice della manifestazione, riassume con soddisfazione i risultati di quest’anno: poco meno di 1.000 ragazzi coinvolti grazie ad un’organizzazione che si è rafforzata negli anni e vede coinvolti molte decine di volontari e centinaia di ore di lavoro prima e durante la manifestazione. “Gli istituti scolastici, specie quelli di istruzione superiore, ci hanno sempre affiancati con simpatia: è anche grazie a loro che la Festa della Neve è riuscita sempre ad adeguarsi alle nuove esigenze e ai cambiamenti. Quest’anno – prosegue Orietta Gazzetto – abbiamo accolto la richiesta di gestire le iscrizioni presso Pietro Micca: è stata una “prova del fuoco” che abbiamo affrontato con determinazione e ci sembra che il risultato ci abbia premiati”.

Nella giornata del 7 febbraio i ragazzi hanno scelto soprattutto di sciare, ma non sono stati pochi quelli che hanno scelto il pattinaggio, l’escursione con le ciaspole e il FunPark con bob e ciambelloni. Allegria, musica e aggregazione hanno poi animato il “Villaggio Pietro Micca” allestito appositamente, e l’insegnante di Zumba Mary Muratore ha coinvolto le ragazze in divertenti momenti di ballo. Il 20 febbraio i ragazzi delle scuole di Cavaglià e di Mongrando sono stati accompagnati dagli insegnanti nelle diverse attività disponibili: pattini, sci e ciaspole. Nel primo pomeriggio, con l’aiuto dell’animazione del “Villaggio Pietro Micca” i ragazzi si sono cimentati in una gara fatta di giochi allegri e imprevedibili alla fine dei quali le due scuole sono risultate entrambe ugualmente vincitrici e hanno conquistato un piccolo premio in denaro destinato alle attività didattiche.

Un grande ringraziamento va dato a tutti coloro che garantiscono il successo della Festa della Neve: i dirigenti scolastici con i loro Istituti, i genitori e le famiglie che ci hanno dimostrato tanta simpatia e fiducia, i volontari che dedicano tempo e passione e soprattutto i ragazzi, che sono sempre così numerosi, allegri e al tempo stesso dimostrano un comportamento di cui possiamo andare orgogliosi come biellesi. La macchina organizzatrice non si ferma ed è già cominciata la preparazione della 68° Festa della Neve. L’invito è quindi per tutti al prossimo anno!