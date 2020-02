Cultura, Pella (Fi): "Detraibilità spese per i libri proposta per incentivare lettura e benessere comunità"

“Dopo l'approvazione all'unanimità da parte della Camera dei Deputati della legge per la promozione e il sostegno alla lettura, sono felice di accogliere e promuovere con una proposta concreta l'idea della detraibilità delle spese per i libri”. A parlare Roberto Pella, deputato e vice presidente vicario dell'Anci.

“Come Sindaco di Valdengo – spiega - già da molti anni la mia amministrazione garantisce la gratuità dei libri di testo scolastici a tutti gli alunni anche dopo la scuola primaria e, al contempo, abbiamo investito in un polo bibliotecario ampio e fornito che, accanto alla consultazione e allo studio in orari di apertura prolungati, é luogo di aggregazione e formazione continua giovanile, occasione di divulgazione per tutta la comunità attraverso eventi di presentazione di libri e promozione della lettura. Anche l'ANCI, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, ha dimostrato attraverso gli anni di esperienza del progetto "Città che legge" che la lettura, come valore riconosciuto e condiviso, é in grado di influenzare positivamente la qualità di vita individuale e collettiva”.

“Sono convinto – sottolinea Pella - che i contenuti della recente legge approvata vadano incrementati per valorizzare il ruolo che la lettura svolge per il benessere delle comunità, ed é altresì importante fare ricorso alla lettura e ai libri per tutelare tradizioni, promuovere il turismo, tramandare la memoria. Mi farò promotore presso il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, oltre che dell'Istruzione, di un confronto sul tema affinché l'idea trovi risorse e sviluppo concreti nei prossimi provvedimenti utili, partendo per esempio dal valutare l'opportunità di replicare le modalità dei programmi Art Bonus e Sport Bonus che hanno garantito in questi anni rilevantissimi esiti per il nostro Paese, favorendo lo sviluppo di partnership pubblico-private”.