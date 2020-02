Mercato immobiliare: cresce la richiesta di case di lusso nelle grandi città

Il mercato degli immobili di lusso nel corso degli ultimi anni non ha subito alcuna flessione ma, anzi, ha registrato un’importante crescita: si tratta indubbiamente di una branca del settore che non conosce crisi, soprattutto nelle metropoli e nelle grandi città.

Da nord a sud, infatti, centri come Roma, Napoli e Milano intercettano una percentuale importante della richiesta di case di lusso in vendita nel nostro paese. L’interesse per questa tipologia di abitazioni coinvolge diverse categorie di compratori, inclusi gli investitori – italiani e stranieri – che scelgono di puntare su un bene a bassissimo rischio di svalutazione per il futuro del proprio capitale.

La stessa grande attenzione per gli immobili di prestigio si può individuare anche nel lavoro condotto dalla rete di agenzie che selezionano le migliori proposte presenti sul mercato italiano, per offrire ai propri clienti soluzioni esclusive, dotate di ogni comfort e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Un punto di riferimento del settore, a questo proposito, è rappresentato da Sotheby’s, vero e proprio sinonimo di serietà e affidabilità: una realtà che con competenza opera in Italia e all’estero grazie a un team di professionisti con pluriennale esperienza e un’attenta conoscenza del territorio di riferimento.

Affidarsi a degli esperti, in questi casi, è fondamentale per avere la certezza di condurre trattative sicure, senza nessun genere di imprevisto.







Immobili di prestigio: perché gli investitori scelgono le grandi città?

Le grandi città del nostro paese presentano tutte caratteristiche peculiari: ognuna di queste offre dei punti di forza che gli investitori tengono bene in considerazione per la scelta dell’immobile.

Milano è un importante centro cosmopolita, vivace ed estremamente moderno. Acquistare una casa di lusso nel capoluogo lombardo significa essere amante della mondanità e del dinamismo. Non a caso, la richiesta di case di lusso a Milano interessa tanto zone tradizionalmente rinomate, come per esempio il suo centro storico, quanto quartieri innovativi, nati da pochi anni, ma già dotati di ogni genere di servizio.

Roma è la città eterna, ricca di storia, cultura, bellezza. Ogni strada della capitale regala scorci suggestivi e il suo patrimonio artistico continua a lasciare senza fiato i numerosissimi turisti che ogni anno la scelgono come meta per le proprie vacanze. Per ammirare al meglio le infinite meraviglie della città, i compratori di immobili di prestigio puntano maggiormente su attici con terrazze in grado di regalare una vista incredibile. Le zone più richieste, ovviamente, sono quelle in prossimità del centro e dei grandi monumenti, dal Colosseo alla basilica di San Pietro.

Napoli può essere considerato uno dei cuori pulsanti del mezzogiorno. Città calorosa, bagnata da un mare incantevole e con una tradizione culinaria tra le più apprezzate a livello mondiale. Acquistare una casa di lusso nel microcosmo partenopeo significa poter scegliere tra dimore storiche nel centro della città oppure per ville che affacciano direttamente sul Golfo di Napoli.

Per permettere ai potenziali compratori o investitori di farsi un’idea della ricchezza di proposte di queste grandi città, realtà come Sotheby’s mettono a disposizione un sito web curato nei minimi dettagli.

Ogni trattativa è corredata da un’articolata descrizione e da numerose foto, che permettono di visionare tutti i dettagli dell’immobile. Ciò è fondamentale soprattutto nei casi in cui i compratori sono interessati all’acquisto per avere una dimora di rappresentanza.