Vintage New Life a Biella: Il mondo dell’usato, con grandi brand a piccoli prezzi FOTOGALLERY

Dolce & Gabbana, Guess, Armani e Dr. Martens: sono solo alcune delle tante e prestigiose marche che si possono trovare da Vintage New Life, il negozio di “riuso” di capi d’abbigliamento di via Addis Abeba 29, a Biella.





“Il riuso è una vera e propria opera d’arte, di chi sa andare oltre alla vita del capo d’abbigliamento che ha davanti e sa trarne il suo grande valore” spiega Giancarlo Maniezzo, titolare dell’attività, che il 23 giugno 2018 ha scelto di aprire questo spazio per dare nuova vita a prodotti di ‘seconda mano’. “È un settore che si è già sviluppato molto nelle grandi città, soprattutto perché attira moltissimi appassionati, per questo ho voluto scommettere anche su Biella”.





“Ogni giorno, in qualsiasi parte del mondo, tantissime persone acquistano nuovi vestiti ed accessori all’ultima moda, senza tenere però in considerazione né la durata di vita che avrà quel capo e, soprattutto, quanti altri capi si hanno già all’interno del proprio armadio. Vintage New Life non vuole solo rivendere capi, ma anche lanciare un vero e proprio messaggio contro lo spreco e l’inquinamento”.





I prodotti venduti da Vintage New Life sono stati selezionati con cura dallo staff, secondo criteri di qualità, stato del capo e buon gusto. Prima di essere messi in vendita, i capi vengono sottoposti a trattamenti igienizzanti per assicurarne la pulizia e la massima sicurezza. Ogni articolo è posizionato in ordine in negozio, all’interno del quale si possono trovare jeans e pantaloni, camice, giacche e giubbotti, canotte, magliette, t-shirt, scarpe, borse, e moltissimi accessori, dalle sciarpe, ai cappelli, ai guanti. Al piano superiore si possono trovare i capi femminili, a quello inferiore quelli maschili.

Tra le marche più conosciute a livello mondiale, si potranno trovare prodotti di Armani, Tommy Hilfiger, Jeckerson, Valentino, D&G, Levis, Fendi, Jacob Cohen, Ralph Lauren, Adidas, Nike, e molti altri, tutti a prezzi irrisori.





Vintage New Life si trova a Biella, in via Addis Abeba 29C, ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.



Per informazioni: 015 8120653

Facebook: www.facebook.com/VintageNewLIFEBiella/

Instagram: www.instagram.com/vintage_newlife_biella/